الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بالعام الهجري الجديد

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٥ هجرية، وتمنى له التوفيق والسداد في خدمة مصر ورفع شأنها.



وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أصدق آيات التهاني بحلول العام الهجري الجديد"، مضيفًا: "ندعوا الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق لتحقيق ما يصبو إليه أبناء مصر من مستقبل مزدهر"، حفظ الله مصر قيادة وشعبًا من كل سوء، وكل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة في أمن وأمان وصحة وازدهار.