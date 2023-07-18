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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

القوات المسلحة تشارك
القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة

شاركت القوات المسلحة فى إحتفالية وزارة الخارجية التى نظمتها بمناسبة الذكرى الــ 75 "اليوبيل الماسى" لعمليات حفظ السلام وذلك بمقر قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية ، وبحضور ممثلى وزارة الدفاع ومسئولى وزارة الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة.

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

بدأت فعاليات الإحتفالية بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عبر خلالها عن تقديره لكافة المشاركين بقوات حفظ السلام وبدور مصر الفاعل فى هذا الإطار ، كما ألقى مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولى كلمة أكد فيها إيمان مصر الراسخ بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وإلتزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أُسس الإستقرار والسلام حول العالم.

وأشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بالمساهمات المصرية فى مجال حفظ السلام ، مثمنة الدور المصرى التاريخى والمحورى فى منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام لاسيما التضحيات التى قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية فى سبيل صون السلم والأمن الدوليين.

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

الأمم المتحدة

وأختتمت الإحتفالية بعرض فيلم من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن مهام حفظ السلام وجهود القوات المسلحة المصرية ومشاركتها فى تلك المهام السامية لدعم حقوق الإنسان تحت مظلة المجتمع الدولى ، أعقبه تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة الذين ضحوا بالغالى والنفيس خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام وذلك تخليداً لذكرى وتضحيات القوات المسلحة المصرية.

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام
القوات المسلحة وزارة الخارجية الأمم المتحدة وزارة الدفاع قوات حفظ السلام إدارة الشئون المعنوية

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