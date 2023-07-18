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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. القصة الكاملة لإلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت ورد فعل مدير أعماله.. أيمن بهجت قمر يرد على الهجوم لتعاونه مع عمر كمال

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

كريم عبد العزيز يسيطر على شباك التذاكر و" كرارة " يلاحقه

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس الأثنين، حوالي 2,839,572 جنيها ، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

طقوس شيطانية وماسونية ونقابة الموسيقيين تتدخل.. القصة الكاملة لإلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت

 

خلال الساعات الماضية، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً، كشفت فيه عن قرار جديد يخص حفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، والذى كان من المقرر إقامته فى منطقة الأهرامات يوم 28 يوليو 2023.

مشيرة إسماعيل: أوصلت جثمان زميلي للمطار.. وصعدت لأرقص على المسرح وسط دموعي

 

كشفت الفنانة  مشيرة إسماعيل عن موقف صعب لم تستطع أن تنساه حتى الآن، تعرضت له أثناء مشاركتها فى الفرقة القومية.

وقالت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “لا أستطيع أن أنسى أثناء تواجدنا فى العراق أيضًا، توفي واحد من الراقصين بعد أن تعرض إلى الاختناق من الدفاية، ولم تفلح محاولات طبيب الرئيس العراقي آنذاك فى إنقاذه، وقمنا بتوصيل جثمانه إلى المطار”.

مدير أعمال ترافيس سكوت يرد على أنباء إلغاء حفله في مصر.. تفاصيل

 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي رد مدير أعمال مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت عن إلغاء حفله فى مصر .

وحرص عدد من المتابعين على مراسلة مدير أعمال مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت عن حقيقة إلغاء الحفل بعد إصدار نقابة الموسقيين بيان كشفت فيه عن إلغاء التراخيص الخاصة بالحفل ليرد عليه : غير حقيقي 

هبقى محدود .. أيمن بهجت قمر يرد على هجوم تعاونه مع عمر كمال

رد الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر على الهجوم الذى تعرض له بعد إعلانه عن تعاونه مع المغنى الشعبى عمر كمال فى أغنية جديدة بعنوان “السخان”.

وهاجم أحد متابعى أيمن بهجت قمر معلقا:" من عمرو دياب لعمر كمال ، ليرد الأخير :" انا كنت فى نفس السنه اللي كاتب فيها المرايا لشيرين ويهمك ف ايه كتبت انا مش خرونج انا كينج كونج انا لازم اكتب كل الالوان يا اما ابقى محدود".

ليندسي لوهان تستقبل طفلها الأول من زوجها بدر شماس

استقبلت  الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان طفلها الأول  من زوجها العربي رجل الأعمال بدر شماس.

وقال وكيل ليندسي لوهان في تصريحات صحفية، إنها رزقت بابنها الثاني من زوجها الخليجي بدر شماس أطلقت عليه لوي .

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