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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم عبد العزيز يسيطر على شباك التذاكر و" كرارة " يلاحقه

الافلام المعروضة
الافلام المعروضة فى السينمات

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس الأثنين، حوالي 2,839,572 جنيها ، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي : 

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت الي 1,332,729 مليون  جنيه ، ليحصل على المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات . 

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم البعبع 

بينما فاز  فيلم “البعبع” بالمركز الثاني حيث حقق إيرادات بلغت 623,986  الف جنيه . 

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية. 

 

فيلم تاج : 

بينما جاء فى المرتبة الثالثو فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى حيث حقق إيرادات بلغت481,722  الف جنيه".

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

فيلم مستر إكس

وجاء فى المرتبة الأخيرة فيلم “مستر إكس” والذى حقق  إيرادات بلغت 432,728 الف  جنيه جنيه وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد. 

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج او الطلاق من أزواجهن. 

 

أمير كرارة بيتر ميمي تامر حسني تارا عماد فيلم بيت الروبى فيلم مستر إكس فيلم البعبع كريم محمود عبد العزيز محمود الدفراوي

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