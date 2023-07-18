ليندسي لوهان تستقبل طفلها الأول من زوجها بدر شماس

استقبلت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان طفلها الأول من زوجها العربي رجل الأعمال بدر شماس.

وقال وكيل ليندسي لوهان في تصريحات صحفية، إنها رزقت بابنها الثاني من زوجها الخليجي بدر شماس أطلقت عليه لوي .

و سبق لها الزواج من الثري الروسي "إيجور تاراباسوف" ثم انفصلا عام 2016.

الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان مع زوجها

وتزوجت ليندسي لوهان وبدر شماس في يوليو 2022، ويبلغ كلاهما من العمر 36 عاما، وقالت آنذاك إنها تشعر بأنها أسعد امرأة في العالم بعدما وجدت السعادة.

وظهرت ليندسي لوهان مع زوجها على السجادة الحمراء كزوجين في العرض الخاص لفيلمها Falling For Christmas الذي يعرض على منصة نتفليكس.

استقرت ليندسي لوهان خلال السنوات الماضية في دبي، حيث يعمل بدر الشمَّاس نائبا لرئيس إحدى الشركات.

درس الإماراتي بدر الشمَّاس الهندسة الميكانيكية، وحصل أيضاً على درجة البكالوريوس في العلوم المالية بالولايات المتحدة.