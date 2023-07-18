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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام أمريكي: اتفاق بين نتنياهو وبايدن على لقاء لا يرقى إلى مستوى دعوة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

رغم إعلان مكتب بنيامين نتنياهو تلقيه دعوة لزيارة واشنطن عقب اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن الإعلام الأمريكي اعتبر أن ما جرى "اتفاق على لقاء لا يرقى إلى مستوى دعوة".

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن البيت الأبيض تأكيده أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان "على الأرجح" قبل نهاية العام، في خطوة نحو تخفيف ما كانت علاقة متوترة ولكنها لا تزال أقل من دعوة كاملة لزيارة المكتب البيضاوي التي سعى نتنياهو إليها منذ فترة طويلة.

وقال جون كيربي، مدير الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "لقد اتفقا على أنهما سيلتقيان، ربما قبل نهاية هذا العام، ولا تزال جميع التفاصيل المتعلقة بالمكان والأوقات قيد الإعداد".

وقال في وقت لاحق إن الاجتماع سيعقد في الخريف في الولايات المتحدة.

وكان مكتب نتنياهو قال مساء الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.

وجاء في البيان أن بايدن دعا نتنياهو إلى اجتماع قادم في الولايات المتحدة، واستجاب رئيس الوزراء للدعوة بالإيجاب، وتم الاتفاق على أن ينسق الفريقان الإسرائيلي والأمريكي تفاصيل الاجتماع.

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