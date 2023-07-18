استعدوا للأسوء| ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. وأوروبا تحذر

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن دول جنوب أوروبا ستواجه حرارة شديدة، في الأيام المقبلة، بسبب الإعصار “شارون”.

وأوضحت “بلومبرج”، أن ”درجة حرارة الهواء قد ترتفع في سردينيا الإيطالية إلى مستوى قياسي يبلغ 50 درجة مئوية".

تم تسجيل الحرارة القصوى في أوروبا في عام 2021 في صقلية، ولكن بسبب موجة الحر القادمة من شمال إفريقيا، قد تعبر العديد من المناطق الأوروبية هذه العلامة في وقت واحد.

وحسب “بلومبرج”، لوحظ بالفعل طقس حار بشكل غير طبيعي في أثينا وروما ومدريد.

وبدأت السلطات المحلية في جنوب أوروبا في تحذير السكان من أن الحرارة القياسية قد تؤدي إلى حرائق وتعطل في البنية التحتية للنقل والطاقة.