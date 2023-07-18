الاتحاد الأوروبي يخفض استهلاكه من الغاز.. ماذا يحدث؟

قال منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره الشهري، إن استهلاك الغاز الطبيعي من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي يتراجع، حيث بلغ إجمالي واردات الغاز عبر الأنابيب 11.6 مليار متر مكعب في يونيو، بانخفاض 20٪ على أساس سنوي.

وأظهر التقرير أنه في النصف الأول من عام 2023، انخفض استهلاك الغاز من قبل الاتحاد المكون من 27 عضوًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 178 مليار متر مكعب.

بشكل عام، انخفضت شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 34٪ إلى 76.7 مليار متر مكعب نتيجة لانخفاض الواردات من روسيا والنرويج.

ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى نمو إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما أدى إلى انخفاض الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التنفيذ المستمر للوائح الاتحاد الأوروبي التي تشجع على خفض طوعي بنسبة 15٪ في الطلب على الغاز من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2024 قد أثر على استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير، فإن طلب القطاع الصناعي لم ينتعش بشكل كامل مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز في الآونة الأخيرة.

انخفض إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 17٪ على أساس سنوي ، بينما انخفض إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 7٪ ، ليصل إلى 182 تيراواط / ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض كبير بنسبة 39٪ في توليد الكهرباء من الفحم.

وغطى الاتحاد الأوروبي في السابق نحو خمسي احتياجاته من الغاز من خلال واردات الطاقة الروسية.

وفي العام الماضي، وافقت الدول الأعضاء على خفض استهلاك الغاز طواعية بنسبة 15٪ من أغسطس 2022 حتى مارس 2023.

ومع ذلك، وفقًا لمكتب البيئة الأوروبي، تبنت 14 دولة فقط من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي إجراءات إلزامية لخفض استهلاك الطاقة.