حال رحيل أوسوريو.. هل يتولى ميدو تدريب الزمالك ؟

تلقى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك عرضين من منتخبى هندوراس وكوستاريكا لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع فيسبوك :"في حالة رحيل أوسوريو.. ما رأيك في تولي ميدو القيادة الفنية للزمالك ؟

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة فاركو هي المباراة رقم 13 له، حقق 9 انتصارات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين.