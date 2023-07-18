تعرف على سبب تعطيل إعلان صفقة إمام عاشور

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن سبب تعطيل إعلان صفقة إمام عاشور حتى الآن.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:"خاص.. كل شيء تم.. مونتاج الفيديوهات يفصل الأهلي عن صفقة إمام عاشور عبر منصاته الإعلامية ".



وكشف تقرير صحفي، عن تكلفة صفقة انتقال الدولي المصري إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “Tipsbladet” الدنماركية، أن نادي ميتلاند كان يراقب إمام عاشور لعدة سنوات، وحصل على توقيعه أخيرا في يناير الماضي، وبالفعل حقق اللاعب بداية مميزة في بداية مسيرته الاحترافية وأظهر مهاراته كلاعب وسط موهوب، ولكن تغيير الجهاز الفني أدى لاستبعاده من التشكيلة الأساسية ثم تعرض للإصابة.