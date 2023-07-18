الرئيس الصيني يستقبل نظيره الجزائري ويبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أجرى الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة إلي الصين في قاعة الشعب الكبرى.

وأشار شي جين بينج إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر.

وعلقت السفارة الصينية بالجزائر عبر موقعها الرسمي "تويتر" قائلة، إنه قبل 65 سنة، جمعتنا القضية المشتركة لمقاومة الإمبريالية والاستعمار والسعي وراء الاستقلال والتحرر الوطني.

وأضافت، على مدار 65 سنة مضت، ظلت الصين والجزائر تتقاسمان السراء والضراء وتتبادلان المساعدة والمساندة والفهم والدعم.

وأكدت، أن الجانب الصيني على استعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب الجزائري لتكريس الصداقة التقليدية، والدفع بتحقيق تطور أكبر لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.