الترحيل إلى بلد ثالث.. البرلمان البريطاني يمرر مشروع قانون الهجرة غير الشرعية

قال البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية تم تمريره من قبل البرلمان البريطاني بعد أن رفض مجلس العموم التعديلات التي اقترحها مجلس اللوردات.

وجاء في بيان البرلمان البريطاني، أن “مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يستكمل تمريره من خلال البرلمان حيث يتفق المجلسان على نص مشروع القانون”.

وينتظر مشروع القانون الخطوة الأخيرة من الموافقة الملكية عندما يصبح قانونا، وفقا للبيان.

ويسعى مشروع القانون إلى ترحيل المهاجرين إلى بلد ثالث مثل رواندا الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر القناة الإنجليزية.

وفي 29 يونيو، قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن خطة الحكومة لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا لردع الوافدين غير الشرعيين بالقوارب غير قانونية، مما يمهد الطريق أمام المحكمة العليا للنظر في المسألة.

وكانت الهجرة غير الشرعية قضية ملحة بالنسبة للمملكة المتحدة لسنوات ولم تكثف إلا بعد مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وفي أبريل 2022، وقعت المملكة المتحدة ورواندا اتفاقية هجرة تنص على ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل حكومة المملكة المتحدة كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة وثائقهم والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.

في أغسطس 2022، عبر أكثر من 13,500 شخص القناة الإنجليزية لدخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق منذ بداية أزمة الهجرة في عام 2019.

وبلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين دخلوا المملكة المتحدة في عام 2022 أكثر من 44,000.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن البلاد تنفق نحو 7 ملايين جنيه استرليني، يوميا لإيواء المهاجرين في الفنادق.