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رئيس التحرير
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نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن نتيجة الثانوية العامة بعدما صرح مصدر مسئول في كنترولات الثانوية العامة ان النتائج الأولية مبشرة . 

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نظرا لحالة القلق والترقب من قبل طلاب الثانويه العامة  عن أخبار مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، تواصل موقع صدى البلد مع مصدر مسئول في مقرات تصحيح امتحانات الثانوية ، لمعرفة  آخر أخبار مؤشرات النتيجة وطمأنة الطلاب

فالمصدر قال في تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة هذا العام مبشرة جداً بشكل عام ، ولا داعي للقلق المبالغ فيه من جانب الطلاب  وأولياء أمورهم .

واوضح ، أنه أثناء تصحيح كل مادة ، يتبين حصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية ، على الرغم من شكاوى الطلاب من صعوبة بعض الامتحانات

وأشار إلى أنه في معظم المواد ، نسبة الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية في كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة ،مطمئنة … وقال للطلاب : “اطمنوا الدرجات حلوة”

كما نوه ان مؤشرات النتيجة الثانويه تشير إلى استيعاب الطلاب لنظام أسئلةالامتحانات التي اعتمدت على قياس مهارات الفهم وليس الحفظ .


وعن نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة 
فتشير مؤشرات النتيجة، إلى أن هناك إرتفاعا بسيطا فى النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية هذا العام عن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي والتي كانت قد بلغت 75.04%.

 فالتوقعات تشير إلى أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة هذا العام لا تقل عن 79% ومن الوارد أن تصل لأوائل الثمانينات.
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كما كشفت مؤشرات النتيجة، عن وصول نسبة النجاح إلى اكثر  من 90٪؜ في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام  ، وقد تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب
ووصول نسبة النجاح في اللغة الثانية لأكثر من 91% ، وحصل على 95% فأكثر، أكثر من 20% من عدد الطلاب.

كما تؤكد مؤشرات النتيجة أن امتحان الكيمياء الذي بكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة أسئلته ، وصل عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية أكثر من 1000 طالب ، و بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر ، أكثر من 5000 طالب على مستوى الجمهورية 

 

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