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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023: احترس على صحتك

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: تجنب القيل والقال

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

ستختبر علاقة حب رائعة اليوم، ستحصل إمكاناتك المهنية على أوسمة من الإدارة، على الرغم من أنك جيد ماليًا اليوم ، تجنب النفقات الكبيرة، احترس على صحتك...

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

على الرغم من بعض الاختلافات الطفيفة في الرأي، ستستمتع بيومك بقضاء الوقت معًا، قد تواجه بعض العلاقات بعيدة المدى مشاكل ولكن المناقشات المفتوحة يمكن أن تحلها، اليوم من الجيد التصالح مع الحبيب السابق، سيجد بعض الحوت العازب السعادة في العودة إلى العلاقة القديمة.  

‏توقعات برج الحوت صحيا

يجب على أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل القلب توخي الحذر أثناء رفع شيء ثقيل أو القيام بمهام تتطلب طاقة بدنية.

توقعات برج الحوت المهني

قد تبدو مسؤولياتك الرسمية صعبة ولكن تأكد من تحقيقها، ستحدث بعض المشكلات البسيطة داخل الفريق وكمحترف مسؤول ، قم بحلها اليوم، سيحصل الأشخاص المبدعون على الكثير من الفرص لعرض مواهبهم اليوم.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

سيكون هناك ازدهار اليوم في حياتك، لن توجد مشكلة مالية وستأتي الثروة من مصادر مختلفة، يمكنك أن ترث ممتلكات أسلافك أو ستفوز بدعوى قانونية، سيتم تصفية بعض المستحقات الطويلة المعلقة وستكون في حالة جيدة لشراء عقار جديد أو سيارة اليوم، هذا هو الوقت المناسب لسداد جميع القروض وإغلاق الالتزامات المالية. 

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