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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: تجنب القيل والقال

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : حب جديد

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

حل كل مشكلة في العلاقة اليوم، التعامل مع المسؤوليات في مكان العمل لضمان النمو في المهنة، أنت جيد ماديًا اليوم ولكن صحتك يمكن أن تسبب لك مشاكل بسيطة..

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

ستكون علاقة الحب جيدة طوال اليوم، على الرغم من عدم اندلاع مشكلة كبيرة ، إلا أن بعض المشكلات الثانوية بالأمس ستكون مثيرة للمشاكل وتضمن لك استكشاف الأخطاء وإصلاحها في النصف الأول من اليوم، قدّر خصوصية الشريك ومساحته الشخصية ولا تفرض رأيك أبدًا على الشخص الآخر.

‏توقعات برج الحوت صحيا

أولئك الذين يعانون من الربو يحتاجون إلى توخي الحذر أثناء الخروج، قد تتعرض أنثى الحوت إلى جروح أثناء استخدام السكين لتقطيع الخضار في المطبخ، اشرب الكثير من الماء واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا لتحافظ على نشاطك.

توقعات برج الحوت المهني

سيعطي التزامك نتائج إيجابية في مكان العمل، عبر عن رأيك في الاجتماعات ولكن تأكد من أنك تتحدث في الوقت المناسب، تجنب الخلافات حول الأمور التافهة ولا تنجرف في القيل والقال في المكتب.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

سيكون هناك ازدهار اليوم في حياتك، لن توجد مشكلة مالية وستأتي الثروة من مصادر مختلفة، يمكنك أن ترث ممتلكات أسلافك أو ستفوز بدعوى قانونية، سيتم تصفية بعض المستحقات الطويلة المعلقة وستكون في حالة جيدة لشراء عقار جديد أو سيارة اليوم، هذا هو الوقت المناسب لسداد جميع القروض وإغلاق الالتزامات المالية. 

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