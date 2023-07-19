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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 : أرباح جيدة

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 19 يوليو على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: ازدهار صحي ومهني

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

ستكون حياتك الرومانسية جيدة اليوم، لن تظهر أي تحديات مهنية كبيرة، تعامل مع الثروة بذكاء وستكون صحتك جيدة أيضًا.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

هذا الأسبوع حاسم من حيث الصحة حيث قد يصاب بعض سكان الجدي بمضاعفات طبية، قد يشتكي كبار السن من آلام الصدر ومشاكل التنفس بالإضافة إلى مشاكل الهضم، ابتعد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

لا يوجد مجال للغرور في علاقتك، كن صادقًا في أسلوبك وستتلقى الرعاية والمودة من شريكك، تجنب الموضوعات المزعجة وكن سعيدًا طوال اليوم، كن مستمعًا جيدًا وتحلى بالصبر في التعامل، يمكنك أيضًا التخطيط لعشاء رومانسي لمناقشة المستقبل.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

كن صادقًا في تعاملاتك وابقَ ملتزماً بالمسؤوليات المهنية، يجب أن يكون قادة الفريق والمديرون محايدين مع أعضاء الفريق ويجب أن يأخذوا الفريق معهم.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

قد تتلقى مستحقات معلقة وسيتم أيضًا الموافقة على قرض مصرفي، سيحقق بعض التجار أرباحًا جيدة هذا الأسبوع. 

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