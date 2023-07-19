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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التسجيل باختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية عبر هذا الرابط

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

تتابع اليوم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان استقبال طلاب الثانوية لعام لاداء اختبارات القدرات  المؤهلة للكليات بتنسيق الجامعات 2023 . 

 

و يجب على الطلاب الراغبين بالتقدم للالتحاق بكليات الفنون التطبيقية التسجيل عبر موقع التنسيق الالكتروني عبر هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg   و ذالك فى موقع اقصاه 27 يوليو 2023 . 

 

للطلاب الراغبين في الالتحاق بـ كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  .. خطوات لتسجيل الطلاب لاختبارات القدرات 

 

و تشمل خطوات التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الاتي : 

أولا: يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 15/7/2023 وحتى 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:
https://tansik.digital.gov.eg 
ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

ثانيا: يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:
 http:// kodrat.helwan.edu.eg/  
عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.

ثالثاً: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت)   ماعدا فوري.

رابعاً: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:
http:// kodrat.helwan.edu.eg/ 

خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادساً: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعاً: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية أداء اختبارات القدرات التنسيق الالكترونى Jobs Education

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