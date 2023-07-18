مصرع 4 تحت الأحجار على طريق السخنة بالسويس

لقى 4 أفراد مصرعهم، تهشمت سيارتهم بعد سقوط أحجار عليهم، كانت محملة على سيارة نقل، بطريق "السويس- السخنة" اتجاه السخنة.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد سقوط أجسام صلبة، أحجار من محاجر جبل عتاقة على سيارة ملاكي، أثناء سيرها على الطريق متجهة للسخنة.

وانتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة نقل رقم ط ص ج 4381، محملة بأحجار من المحاجر، كانت تسير على الطريق وبسبب السرعة سقطت منها بعض الأحجار الكبيرة على السيارة الملاكي رقم "أ ج ف 6824" أثناء سيرها أمام المصرية للأسمدة سيديك طريق العين السخنة السويس اتجاه السخنة، فهشت سقف السيارة على الركاب وتوفوا في الحادث.