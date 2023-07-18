عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 4 تحت الأحجار على طريق السخنة بالسويس

صدى البلد

لقى 4 أفراد مصرعهم، تهشمت سيارتهم بعد سقوط أحجار عليهم، كانت محملة على سيارة نقل، بطريق "السويس- السخنة" اتجاه السخنة.
وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد سقوط أجسام صلبة، أحجار من محاجر جبل عتاقة على سيارة ملاكي، أثناء سيرها على الطريق متجهة للسخنة.
وانتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة نقل رقم ط ص ج 4381، محملة بأحجار من المحاجر، كانت تسير على الطريق وبسبب السرعة سقطت منها بعض الأحجار الكبيرة على السيارة الملاكي رقم "أ ج ف 6824" أثناء سيرها أمام المصرية للأسمدة سيديك طريق العين السخنة السويس اتجاه السخنة، فهشت سقف السيارة على الركاب وتوفوا في الحادث.

الأحجار السر السرعة السيارة ا العي السيارة الملاكي الطريق الع الم المحاجر الطري السوي السخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

الموجة الأخطر | تحذيرات من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بسبب ظاهرة مناخية

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

عاجل ورسميا.. ميتيلاند يعلن بيع إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

التين25 جنيهاً والعنب 20..اعرف أسعار فاكهة الصيف| فيديو

خسر كل شئ .. هجوم عنيف علي زيلينسكي في أوكرانيا

صواريخ باليستية.. أول غواصة نووية أمريكية في كوريا لهذا السبب

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة "غير مسبوقة" وأرقامها قياسية ومستمرة لأكثر من أسبوع

علاقات سرية مع روبوتات.. تطبيق للذكاء الاصطناعي يفتح بابا خلفيا للخيانة الزوجية

أبو العينين: مخطط هدم سوريا لن يتكرر في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

فيديو

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ