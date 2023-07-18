"صناع الحياة": التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أثبت نجاحه على أرض الواقع

قال أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إن "صناع الحياة" أكثر مؤسسة استفادت من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحًا: "نحن معنيون بالمتطوعين إلى حد بعيد، وهذا هو رأس المال الحقيقي لدينا، حيث يحاول المتطوعون منذ عام 2005 تقديم أشياء إيجابية ملموسة على أرض الواقع".

وأضاف "موسى"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "اكسترا نيوز": "بعد تدشين التحالف، لم نعد نعمل بموارد مؤسسة صناع الحياة فقط، لكن المؤسسات كلها تتكامل في إطار التحالف"، مشيرًا إلى أنّ التحالف كيان تنسيقي يخضع للقانون والرقابة من الدولة بشكل عام ووزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الرقابية المختلفة للدولة.

مؤسسات التحالف

وأوضح: "نتعاون مع مؤسسات التحالف مثل الأورمان ومصر الخير، وبعد 16 شهرا من وجود التحالف أثبتت التجربة نجاحها على أرض الواقع، وأصبحت المؤسسات المختلفة تستفيد من متطوعي المؤسسات والجمعيات الأخرى، ففي بداية التحالف كان لدينا في صناع الحياة 10 آلاف متطوع وأصبح لدينا اليوم 20 ألف متطوع مستدام، والتحالف بشكل عام لديه 250 ألف متطوع موسمي وأكثر من 75 ألف متطوع مستدام".