التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب فى الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات مصرع شخص في مركز السموم بعد وصوله مصابا بحالة هبوط في الدورة الدموية.

وفاة شاب بجرعة مخدرات زائدة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وصول إشارة من مركز السموم، بإستقبال شاب مصاب بهبوط في الدورة الدموية ووفاته، وعلى الفور أمر اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين وصول شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه ومصاب بهبوط في الدورة الدموية وفاته لاحقا، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في الجيزة.