عاش معها 15 سنة في الحرام.. سيدة تكتشف كارثة بعد وفاة زوجها.. فيديو

«عاش معايا 15 سنة فى الحرام» كلمات جاءت على لسان سيدة فى العقد الرابع من عمرها، تكشف فيها عن كارثة اكتشفتها بعد وفاة زوجها، وهى أنه طلقها غيابى منذ 15 عاما دون علمها، لاسيما أنها أنجبت منه طفلين، جعلتها تلجأ إلى محكمة الأسرة تستنجد بهم لتجد حلا لهذه المأساة الأسرية.

أكدت نهى الجندى المحامية وكيلة المجنى عليها، أن السيدة اكتشفت طلاقها بعد وفاة زوجها، حينما اتجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة شخصية لها لتعديل بعض البيانات من متزوجة إلى أرملة، أنها مطلقة منذ عام 2007، ولكن الكارثة أنها اكتشفت أن أبناءها أتوا إلى الدنيا بطريقة محرمة خاصة وأن المتوفى ذهب إلى المأزون وطلقها غيابى.

وقالت إن زواجها لم يستمر أكثر من 5 شهور: "تزوجنا فى بداية عام 2007، وحدثت بعض المشاكل الأسرية التى تحدث فى بداية الزواج وتركت له المنزل وعادت إلى منزل والدها، لكنه عاد إليها ليصالحها فى أقل من أسبوع، ولم يعلمها أنه ذهب إلى المأزون وطلقها غيابيا".