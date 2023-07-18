"أنا نمبر وان المسرح".. الفنان أحمد سلامة ضيف إيمان أبوطالب على الحياة الجمعة

يحل الفنان أحمد سلامة، في ظهور خاص وحوار صريح، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة مساء الجمعة المقبل.

ويجيب سلامة خلال الحلقة على العديد من الأسئلة الساخنة، ولماذا لم يصبح نجم شباك ضمن نجوم نجيله.



وقال الفنان أحمد سلامة خلال الحلقة: بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي واتأجل

كما رد سلامة خلال حلقة برنامج بالخط العريض، على الانتقادات التي توجه أحيانا لابنته سارة سلامة.



ورد سلامة خلال الحلقة الجديدة من البرنامج على بعض الأقاويل بأن أعضاء النقابة يستفيدون من العمل في بعض الأعمال نتيجة مناصبهم.

وكشف سلامة في الحلقة مفاجأة بأنه يعول ٩ أبناء منهم ٧ بنات وولدين.



وقال سلامة أيضا: أكاد أكون نمرة واحد في المسرح.. محدش مختلف على إن أحمد سلامة ممثل كويس.



يذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.