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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روب ستان.. زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة لافتة

زوجة حمدى النقاز
زوجة حمدى النقاز

تحرص ميرڤا النقاز، زوجة حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركته ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها على موقع "إنستجرام ".

 

وبدت زوجة التونسي حمدي النقاز بإطلالة لافتة، مرتدية روب ستان مكشوف، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت ماكياج ناعما مرتكزًا على الألوان الجذابة مع لون الاحمر، في الشفاه.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

 

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

 

وعلي جانب اخر استقر مسئولو نادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

 

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٨_٠٣٤٣٥٦
اطلالة ملفته التونسي حمدي النقاز تثير الجدل باطلالة زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق ميرڤا النقاز

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