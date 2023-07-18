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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على عرض الزمالك لـ إمام عاشور قبل رحيله للدوري الدنماركي

صدى البلد

انفرد أحمد حسام ميدو، بكشف تفاصيل خاصة في قضية رحيل إمام عاشور عن الزمالك وانتقاله إلى صفوف ميتلاند الدنماركي في وقت سابق.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لجنة حسين لبيب جددت لإمام عاشور وعبد الله جمعة قبل تسليم النادي إلى المستشار مرتضى منصور".


وأضاف: "لما جه أمير مرتضى يستلم الورق من الجهاز الإداري، بيبقى في 4 نسخ للعقود، أمير لقى إن في نسخة واحدة موجودة لكل لاعيب والـ 3 نسخ التانيين مش موجودين، أمير راح باعت لعبد الله جمعة وإمام عاشور وطلب منهم يمضوا على نسخ جديدة من العقود، عبد الله جمعة راح مجدد في وقتها، لكن إمام عاشور أمير مرتضى جابه مرة واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة منهم 3 مرات في وجود أحمد يحيى ويحيى علي،  وطلب من اللاعب التوقيع على العقود الجديدة، وإمام عاشور قعد يماطل، وأمير مرتضى في آخر جلسة عرض عليه 15 مليون جنيه للتجديد، لكن إمام رفض".


واختتم: "أمير قالي في الفيديو المنتشر اللي بقول إني أنقذت عقد إمام عاشور وعبد الله جمعة، كنت بقول إن في مشاكل قانونية بالجملة في كل العقود، وقولت الحمد لله إني معرفتش أوثق العقود دي بسبب المشاكل القانونية الكبيرة جدا في العقود".
 

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