بإطلالة هادئة.. راندا عبد السلام تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة راندا عبد السلام جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة لها.

وبدت راند بإطلالة انثوية جذابة ترتدى بادى كت عاري الكتفين اسود اللون مع بنطال انيق، ورفعت شعرها للخلف، وحازت الإطلالة الكثير من الإعجاب من قبل المتابعين.

آخر أعمال راندا عبد السلام

يذكر أن آخر أعمال راندا عبد السلام مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة سيد رجب، سلوى عثمان، صبري فواز، سلوى خطاب، محمد لطفي، نجلاء بدر، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.



وفي سياق متصل تشارك راندا في مسلسل "ديفيليه" ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب راندا عبد السلام، كل من وفاء عامر، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.



شاركت الفنانة الشابة راندا عبد السلام في مسلسل "زي القمر" في حكاية "عقبال عوضك" والتي شاركتها فيها البطولة الفنانة مي كساب والفنان أحمد جمال سعيد والفنانة هالة فاخر والفنان محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين والنجوم ومن إخراج معتز حسام.

من هي راندا عبد السلام ؟

هي فنانة عمرها 35 عام ، بدأت مشوارها الفني في عام 2020 ، ورصيدها الفني كله 5 أعمال فقط ، وكان أول عمل ظهرت به هو مسلسل طاقة حب مع يسرا اللوزي وأحمد حاتم .

الفنانة راندا عبد السلام تزوجت في سن صغير وانجبت 3 أطفال ثم انفصلت عن زوجها ، وتعرضت لأزمة صعبة بحياتها بعد وفاة طفل من أطفالها .

ومنذ فترة أعلنت راندا عبد السلام خطبتها للمخرج ياسين العصامي ، كما انها حريصة على التفاعل الكبير على مواقع التواصل الإجتماعي سواء بالصور أو المنشورات والمشاركة في التريندات .