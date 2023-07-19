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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يشارك في احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر بالمنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445 هجريا عقب صلاة المغرب من داخل مسجد النصر بالمنصورة، والذي نظمته مديرية أوقاف الدقهلية، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.
وقال " المحافظ " أهنئ شعب الدقهلية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عاما خيرا ويمنا وبركة على مصرنا الغالية وعلي سائر بلاد المسلمين وأن يرفع عن مصر الغلاء والبلاء في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار " مختار " إلى أن الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال والحب والتسامح ومصر ضربت أروع المثل في المحبة والإخاء وتسامح الأديان فيها تعدد الأديان السماوية يعيش شعبها في محبة ورباط إلى يوم الدين.
وثمن " المحافظ " دور وزارة الأوقاف ودور مديرية أوقاف الدقهلية علي هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجري الجديد الذي نتمنى من الله أن يكون عام الخير والبركة على مصرنا الحبيبة .
وقال الشيخ صفوت نظير أن للهجرة النبوية دروس وعبر ، أولى هذه الدروس والعبر التضحية و الفداء اهم عوامل الإيمان الصادق ، وثانيها علي الإخاء والحب تبني الدول وتبني الشعوب وتتقدم ، وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وثالثها الثقة في الله ، والاعتصام ،بوعده ، وآن أمره بين الكاف والنون إنما أمره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ، ورابعها حب الأوطان والدعاء لها مرتكز اساسي من مرتكزات الإيمان ، مشيرا إلي أن فلقد النبي الكريم دعا لمكة لأنها وطنه ، ودعا للمدينة لانها وطنه الثاني ، ونحن ندعوا لبلادنا ان تنعم بأمنها وامانها في ظل القيادة الرشيدة.

 

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احتفال وزارة الأوقاف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشيخ صفوت نظير العام الهجري الجديد 1445 النبي صلى الله عليه دقهلية ر محافظ الدقهلية لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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