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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تسمح لـ العراق بسداد تكلفة الكهرباء لـ إيران لمدة 120 يومًا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقع على إعفاء يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران لمدة 120 يومًا.

وأكد المسؤول أن البنوك غير العراقية ستحتاج للحصول على إذن أمريكي لصرف الأموال والتي ستوجه فقط للأغراض الإنسانية.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أنه يأمل أن يخفف الإعفاء من ضغط إيران على العراق للحصول على الأموال التي كانت تذهب في السابق إلى حسابات مقيدة في العراق.

وأكد أن توسيع نطاق الإعفاء يسمح للعراق بإيداع مدفوعات الكهرباء الإيرانية في بنوك غير عراقية، موضحًا أن بغداد طلبت السماح له بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية من خلال إيداعات في حسابات مقيدة ببنوك غير عراقية.

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