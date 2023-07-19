قدّم لي حلولاً.. أيمن أشرف يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

كشف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق والمنضم حديثا لصفوف البنك الأهلي، كواليس جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي، وكذلك ما دار بينه وبين إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر الذي تم الإعلان عن صفقة انتقاله رسميًا.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جلست مع محمود الخطيب منذ شهرين، وأبلغني باتخاذ القرار الأفضل لمستقبلي وأن الأهلي سيظل بيتي ومفتوح أمامي، وقدّم لي الحلول منها البقاء داخل النادي الأهلي، أو اتخاذ خطوة الرحيل".

تفاصيل جلسة أيمن أشرف مع الخطيب

وواصل:" لكني أبلغت الخطيب برغبتي في الانتقال لنادٍ آخر من أجل المشاركة في المباريات لأنه من الصعب البقاء في ظل عدم قناعة كولر بوجودي، وفي النهاية اتخذت القرار بالانضمام لصفوف البنك الأهلي، وبيتي سيظل مفتوحًا أمامي وبعد إنهاء مسيرتي سأعود للنادي مجددًا".