لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الزمالك

كشف أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنتقل حديثًا إلى البنك الأهلي، تفاصيل مفاوضات الزمالك، من أجل ضمه.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

وقال أيمن أشرف في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "مفاوضات مع الزمالك؟ بالفعل تحدث الزمالك معي عبر وكلاء، لكن أوقفت الأمور بسبب ارتباطي بالنادي الأهلي وجماهيره، ومن أهم ايجابيات الموسم الحالي، هو إدراك (حب الجمهور الأهلاوي)، ولذلك احترامًا لجمهور النادي والإدارة رفضت فكرة الانتقال لنادي الزمالك".

وكان أيمن أشرف قد انتقل إلى صفوف فريق البنك الأهلي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.