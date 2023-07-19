لو حدث هتبقى مفاجأة.. شوبير يكشف اقتراب الأهلي من ضم صفقة سوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع صفقة سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي قد أعلن ضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات قادمة، قادمًا من صفوف فريق ميتييلاند الدنماركي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “الأهلي يتفاوض بشكل جدي للتعاقد مع رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي”.

تفاصيل رغبة الأهلي في ضم رضا سليم

وتابع: “الأهلي بيحاول بكل الطرق للتعاقد مع رضا سليم، والأخوة المغاربة معندهمش أي مشكلة هم ببيشتغلوا بشكل تسويقي واحترافي، المغرب دائمًا ولادة وكل الأمور ماشية بشكل كويس”.

واختتم: “في كلام أن القندوسي يخرج على سبيل الإعارة لدخول رضا سليم بدلا منه وأن كان كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مقتنع بخدمات القندوسي جدًا، ولكن لو حدث هتبقى مفاجأة”.