عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برنامج تجسّس.. الولايات المتحدة تدرج شركات بقائمتها السوداء

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تدرج شركات إحداها لضابط إسرائيليّ سابق

أدرجت الولايات المتحدة، في قائمتها السوداء، أربع شركات، يشتبه بأن حكومات استخدمت برمجيتها التجسسية لاختراق هواتف خصوم.

وأعلنت وزارة التجارة إدراج وحدتي "إنتلكسا" في اليونان وإيرلندا كما وحدتي "سايتروكس" في المجر ومقدونيا الشمالية في قائمتها السوداء للكيانات، ما يمنع الأميركيين من التعامل معها، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقالت وزارة التجارة إن "إنتلكسا" و"سايتروكس" عملتا على اختراق أنظمة معلوماتية إلكترونية، "ما هدّد خصوصية وأمن أفراد ومنظمات حول العالم".

وبحسب تقرير "سيتيزن لاب"، الصادر في العام 2021، تعدّ "سايتروكس" وبرمجية "بريديتور" جزءا من "تحالف إنتلكسا".

وإنتلكسا، أسسها الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، طال ديليان، الذي ارتبط اسمه سابقا بمجموعة "إن إس أو" التي طوّرت برنامج التجسس "بيغاسوس".

وبحسب فوربس، فقد استحوذ ديليان على سايتروكس في العام 2019.

وبحسب مواد تسويقية تقدّم "إنتلكسا" لعملائها القدرة على اختراق البرنامجين التشغيليين "آي أو اس" و"أندرويد".

وجاء الإجراء بعد اتّهام الشركتين اللتين تبيعان أجهزة المراقبة بتوفير برنامج تجسس، تم العثور عليه في هواتف معارضين لحكومات.


وبحسب شركة "تالوس" للأمن السيبراني، تقف "إنتلكسا" و"سايتروكس"، وراء برمجية التجسس المسماة "بريديتور".

وخلص تقرير لمنظمة "سيتيزن لاب" الكندية نشر في أواخر العام 2021 إلى أن برنامج "بريديتور" استخدم خصوصا لمراقبة هواتف معارضَين سياسيَّين مصريَّين في المنفى أحدهما أيمن نور، فيما لم تعلن هوية المعارض الثاني.

وفي اليونان، فرضت هيئة حماية البيانات في يناير غرامة على "إنتلكسا" قدرها 50 ألف يورو لرفضها التعاون مع تحقيق بشأن استخدام برنامج "بريديتور" للتجسس على قادة للمعارضة اليونانية، وصحافيين وقادة عسكريين وغيرهم.

وفي تقرير نشرته الشهر الماضي أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء" المملوكة للدولة، كانت من أوائل المستثمرين في "سايتروكس"، لكنها باعت حصصها في مطلع العام 2019 لـ"إنتلكسا".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إدراج الشركات الأربع في القائمة السوداء، يندرج في إطار جهود أوسع نطاقا، تبذلها الإدارة الأمريكية "للتصدي لمخاطر البرامج التجسسية التجارية".

وحذّر من أن هذه البرامج التجسسية، تنطوي على مخاطر متزايدة تتهدد الأمن ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، "بما في ذلك أمن وسلامة الموظفين الحكوميين وعائلاتهم".

وشدّد الوزير على ان هذا البرنامج التجسسي، استخدم أيضا للقمع ولانتهاك حقوق الإنسان، "بما في ذلك ترهيب معارضين سياسيين وقمع المعارضة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الزمالك

تراجع غير مسبوق.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-7-2023

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

ترشيحاتنا

نت 5 ساعات بدون كهرباء.. إزاى تشغل الراوتر والنور قاطع

دعاء العام الهجري الجديد.. احرص عليه أوقات الإجابة

أحدث سعر لـ هيونداي اكسنت RB موديل 2023 .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2023 | تفاصيل منح درجات الحافز الرياضي للطلاب

4 أبراج رجالهم يساعدون المرأة في المنزل.. هل زوجك منهم ؟

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ