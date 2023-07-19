18 مليار دولار.. كيف تتمكن مصر من تحقيق قفزة بالناتج المحلي الإجمالي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الثلاثاء، تقريرا حول توقعات بزيادة تتراوح من 10 -18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

مركز المعلومات

زيادة الناتج المحلي لمصر

ووفقا للتقرير احتلت مصر المرتبة الخامسة على مستوى الوطن العربي وشمال إفريقيا في مؤشر الهيدروجين الأخضر لمؤسسة فيتش سوليوشنز 2022، كما تمت الإشارة إلى أن حوالي من 10-18 مليار دولار من المتوقع زيادتها في الناتج المحلي الإجمالي لمصر نتيجة مضاعفة اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050.

وقد استعرض المركز خلال الإصدار أهم التجارب الدولية التي تبنت أطر تشريعية من شأنها تعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وذلك في ألمانيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والهند وفرنسا وتشيلي والولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة منها.

وأكد مركز المعلومات أن مصر إحدى الدول الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من إمكانات في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، خاصةً في ظل الخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يسلط الضوء على أهمية توفر إطار تشريعي لتنظيم مشروعات إنتاج الهيدروجين واستخداماته المختلفة في مصر، لتعظيم اندماج مصر في السوق العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يضفي مزيدًا من الأهمية على هذا العدد من المجلة والذي يتناول هذا الموضوع.

وأشارت وكالة فيتش أن مصر تعد من الدول السباقة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والبالغة 11 مشروعًا بسعة 10.3 جيجاوات، كما تظهر توقعات الوكالة أن مشروعات الهيدروجين الأخضر سوف تعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سوف يستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج ومع زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البيني.

ومن المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا، كما أشار البنك الأوروبي في تقريره عام 2021 إلى أهمية البنية التحتية للغاز وقيام مصر باستثمارات كبيرة في الغاز بالإضافة إلى إمكانية مزج الهيدروجين الأخضر في شبكات الغاز المتوفرة مما يشير إلى إمكانية توجيه أصول الغاز الطبيعي الحالية لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومدى توافر الحوافز الواضحة لاستكشاف الهيدروجين الأخضر.

الهيدروجين الأخضر

ريادة مصر إقليميا عالميا

وفي هذا الصدد، قال سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن هناك 73 مشروعا للطاقة في 11 دولة عربية، وتستحوذ مصر على 23 مشروعا، منهم 18 للهيدروجين الأخضر، و3 من الهيدروجين الأزرق، و2 آخرين لتموين السفن، في حين تمتلك عمان 11 مشروعا فقط.

وأوضح نعمان ـ في تصريحات له، أنه تم توقيع أكثر من 22 مذكرة تفاهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في عام 2020 قبل COP27، ثم تم التعاقد مع دولة الإمارات لإنتاج 10 جيجا وات من طاقة الرياح التي يتم تصنيعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفت نعمان، إلى أن مشروع الهيدروجين الأخضر داخل مصر أصبح مهيأ منذ عام 2020، وأن الإنتاج والتنفيذ الفعلي بدأ في عام 2022، موضحا أن طاقة الهيدروجين الأخضر تعادل 2.8% من أي نوع آخر من أنواع الطاقة المختلفة.

مؤكدا أن مصر تمتلك مقومات عدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر أعلى بكثير من دول كثيرة، وفي مقدمتها دول أوروبية.

وأشار الي أن اهتمام الدولة بمشروعات الهيدروجين الأخضر جاء نتيجة جهود كبيرة، وتواجد لمصر بالمنطقة العربية في النطاق الجغرافي للمناخ المعتدل، مشيرا إلى أهمية الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، واهتمام الدولة بمشروعات الطاقة المتجددة التي ساهمت في ريادة مصر إقليميا وتقدمها عالميا بهذا القطاع.

وواصل: اهتمام أوروبا بالهيدروجين الأخضر دفعها إلى البحث عن دولة مناسبة لضخ استثمارات بمشروعات الهيدروجين الأخضر بشمال أفريقيا، ولم تجد أفضل من مصر في هذا المجال، وأنها الأنسب لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

خبير الطاقة المتجددة

استثمارات بمجال الطاقة

والجدير بالذكر، مصر إحدى الدول الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مصر إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات بهذا المجال، وهي ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط، ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين 44 ألف فرصة عمل بمصر، والقضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن مصر من الدول السباقة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن المقرر زيادة الناتج المحلى لمصر بـ 18 مليار دولار في 2050، وبلغ الإنتاج العالمي من الهيدروجين 75 مليون طن خلال 2022، والإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر يعادل 3% من الطلب، وقالت جولدن ساكس إن الهيدروجين سيوفر 25% من طلبات الطاقة في 2050، وممكن تلخيص الجهود في عدة سطور وهي:

مصر إحدى الدول الواعدة في مجال الأكسجين الأخضر.

تمتلك مصر إمكانيات هائلة لجذب الاستثمارات بهذا المجال.

مصر ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط .

من المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين 44 ألف فرصة عمل بمصر.

القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر.

فيتش: مصر من الدول السباقة في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

من المقرر زيادة الناتج المحلي بمصر إلى 18 مليار دولار في 2050.

بلغ الإنتاج العالمي من الهيدروجين 75 مليون طن خلال 2020.

الإنتاج العالمي من الهيدروجين الأخضر يعادل 3% من الطلب.

جولدمان ساكس: سيوفر الهيدروجين 25% من طلبات الطاقة في 2050.