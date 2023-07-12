كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلون تبحث كيفية الاستفادة من الهيدروجين الأخضر

تشارك كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلون، اليوم، في الدورة التدريبية: "الهيدروجين الأخضر: مستقبل الطاقة المتجددة"، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبالتعاون مع اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة في الجنوب (كومساتس) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك بمقر المركز القومي للبحوث في القاهرة.

واوضح الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلون، أن الغرض من هذه الدورة التدريبية هو الجمع بين المتخصصين في الصناعة والباحثين في مجال الطاقة المتجددة لاستكشاف الإمكانات والفرص التي توفرها تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر ، وطرق تخزينها ونقلها ، والتطبيقات التي يمكن أن تستفيد منها.

يمثل الكلية في هذه الدورة كل الدكتور حلمي عواد، قسم تكنولوجيا الكهرباء والدكتور محمد جودة، قسم تكنولوجيا الالكترونات.

وعلى جانب آخر تتعاون كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان مع دار الأوبرا المصرية لتنظيم حفل فريد من نوعه يقدم عروض مونولوجات مستوحاة من الزمن الجميل "من فات قديمه تاه " وذلك من خلال طلاب الكلية، ويقام العرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساء، يوم السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣، وستكون فرصة رائعة للطلاب لعرض مهاراتهم فى استوديو الأداء الغنائى المسرحي أمام الجمهور.

أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ضرورة تعزيز المواهب الموسيقية والتمثيلية لطلاب كلية التربية الموسيقية وإتاحة فرصة لهم للتعبير عن مواهبهم وتقديم أداء استثنائي، وإعطاء الفرصة للمواهب الشابة للتألق والتطور في مجالها.

وخلال العرض بدار الأوبرا المصرية يتم اختيار مجموعة متنوعة من المونولوجات التي تمثل الزمن الجميل في عالم الموسيقى، بما في ذلك المقاطع الموسيقية الشهيرة من هذه المونولوجات الغنائية ويضم العرض مجموعة من الطلاب الموهوبين في كلية التربية الموسيقية، حيث يقدمون أداءً مذهلاً بصوتهم وموهبتهم .