اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

خضعت الفنانة صبا مبارك لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعهيا عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر فستان صبا مبارك في أحدث جلسة تصوير

وارتدت صبا مبارك فستانا قصيرا مكشوف من الكتفين، باللون الأسود مرسوم على جانب منه وردة صفراء طويلة، وكان الفستان من خامة “ساتان كريب ”.

واختارت صبا مبارك فستانا من تصميم "ألكسندر ماكوين"، ووصل سعره إلى 7,990 دولار أي ما يعادل 244 ألف جنيه مصري.

ورفعت صبا مبارك شعرها ألى الوراء بتسريحة عشوائية مختلفة وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ووضعت صبا مبارك مكياجا بألوان خفيفة يبرز من رقة وجمال ملامحها، ويعتمد على الألوان الترابية.

واكملت صبا مبارك إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار قرطين وأسورة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما تناسق مع إطلالتها.

صبا مبارك

صبا مبارك