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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية واللحوم

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب

طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة غلاء الأسعار غير المبرر لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية وخاصة الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم ، مطالباً التصدى بحزم لكل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها في الأسواق.

وأشار إلى أن المواطن يعاني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، سواء كانت غذائية أو غيرها.

ودعا النائب أحمد أبو زيد فى بيان صحفى له الحكومة لتكثيف جهودها لتوفير جميع السلع الأساسية وطرح كميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية من السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن وغيرها، مشيراً إلى أن المواطنين بحاجة إلى المزيد، وضرورة تغطية جميع المناطق كثيفة السكان بالسلع الغذائية لتقليل أزمة الغلاء التى يعانى منها الجميع.

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات كان لها أكبر الأثر الإيجابى في مساعدة المواطن ومساندته على التصدي لهذه الأوضاع، مشيدًا بالوقوف الدائم لسيادة الرئيس مع المواطن المصري.

وأضاف " أبو زيد " أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا من أجل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تعزيز موارد الدولة سواء بزيادة المساحات والأراضى الصحراوية وتعزيز الاستثمار الصناعي ودفع عجلة الإنتاج من أجل خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن جشع الكثير من التجار يحول دون تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

السلع الغذائية الحكومة الظروف الإقتصادية الحالية ارتفاع أسعار السلع الأساسية اللحوم

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