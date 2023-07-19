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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يصوت بأغلبية ساحقة لدعم "إسرائيل"

أرشيفية
أرشيفية

صادق مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إسرائيل ويندد بمعاداة السامية.

ويأتي التصويت نتيجة التصريحات الأخيرة للنائبة براميلا دجيابال (ديمقراطية عن واشنطن) والتي وصفت إسرائيل بأنها دولة عنصرية في مؤتمر في مدينة شيكاغو يوم السبت الماضي، واضطرت للاعتذار عن ذلك يوم الأحد..

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد تم القرار بأغلبية 412 صوتًا مقابل 9 أصوات ضد، وصوت واحد امتنع ، يؤكد أن إسرائيل "ليست دولة عنصرية" وترفض جميع أشكال معاداة السامية وكراهية الأجانب. كما يعلن عن دعم وشراكة لا يتزعزعان بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء التصويت في الوقت الذي كان فيه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، في واشنطن لعقد اجتماعات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية، حيث يخطط عدد قليل من الديمقراطيين التقدميين مقاطعة خطابه الرئيس الإسرائيلي في الجلسة المشتركة اليوم الأربعاء.

وتحدثت النائبة عن الحزب الديموقراطي، رشدية طليب، من على منصة الكونغرس قائلة إن "إسرائيل دولة فصل عنصري، والتأكيد على خلاف ذلك، يعني أن السيد رئيس مجلس النواب في مواجهة هذه الأدلة، يحاول إنكار الواقع ويحاول تطبيع عنف الفصل العنصري"، مستشهدة بعدد من تقارير منظمات حقوقية، مثل "هيومان رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" ومنظمة "بيتسيلم".

وأضافت "لا تنسوا، هذا الكونغرس، دعم نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وكان حزبيا أيضا".

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، النائب حكيم جيفريز، إن "التصويت الحاسم من قبل أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين لدعم القرار الإسرائيلي، يظهر مرة أخرى التزامنا القوي بدولة إسرائيل وحقها في الوجود كوطن للشعب اليهودي".

وأضاف "سيظل أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ثابتين في التزامنا الصارم بأمن إسرائيل، بالإضافة إلى حل الدولتين القوي، حيث يمكن للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني العيش جنبا إلى جنب في سلام وازدهار".

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