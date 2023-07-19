أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي مجال مكافحة السرقات تم ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية لإرتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة (أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة الشروق) بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشادهما ضبط (المشغولات الذهبية) لدى عميلهـــما "سيئى النيــة" (عامل بمحل للمشغولات الذهبية) تم ضبطه وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة .



وكذا ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وعُثر بحوزتهما على (أجزاء سيارات) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل" ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته (كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

وضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – هاتف محمول) ، بمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.