ضبط 6 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط).

وأسفرت جهودها عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين لـ " 5 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الموادالمخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .