بأكثر من 80 قذيفة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على منطقة بيلجورود

أعلن حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 80 قذيفة على منطقة بيلجورود، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأوضح جلادكوف عبر صفحته على تليجرام: "في منطقة بيلجورود ، أطلقت القوات الأوكرانية 4 قذائف مدفعية على قرية Nekhoteyevka و15 على قرية Zhuravlevka، وفي قرية Naumovka ألقى العدو قذيفتين من طائرة بدون طيار"، لاتفا إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار في أي من مستوطنات المنطقة.

وبحسب جلادكوف، قصفت القوات الأوكرانية قرية بوجون جورودوك بقذائف الهاون، حيث سقطت قذيفتان على المستوطنة، وكذلك قرية كوكوييفكا في منطقة فالويسكي الحضرية، حيث سقطت 4 قذائف مدفعية هناك.

وأضاف: "سقطت قذيفتا هاون للعدو على قرية نوفوبتروفكا، كما تم إسقاط طائرة بدون طيار عبوة ناسفة على قرية فيريجوفكا، كما أطلق الأوكرانيون 13 قذيفة على قرية بابكا، مما ألحق أضرارًا بثلاثة منازل خاصة وخطوط كهرباء".

وتابع: "في منطقة شبيكينسكي الحضرية، تعرضت قرية شامينو لقصف مدفعي، حيث سقطت 8 قذائف على المستوطنة، ونتيجة للقصف أصيب 5 أشخاص، جميعهم أصيبوا بشظايا، وتم نقل الرجال إلى مستشفى المدينة".

وأضاف جلادكوف أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون على مستوطنة لينينسكي، و4 قذائف على قرية نوفايا تافولجانكا و8 قذائف هاون على قرية تيريزوفكا و3 قذائف هاون على قرية ماريينو و7 قذائف مدفعية على حاجز شيبيكينو الدولي للسيارات.