عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأكثر من 80 قذيفة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على منطقة بيلجورود

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 80 قذيفة على منطقة بيلجورود، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأوضح جلادكوف عبر صفحته على تليجرام: "في منطقة بيلجورود ، أطلقت القوات الأوكرانية 4 قذائف مدفعية على قرية Nekhoteyevka و15 على قرية Zhuravlevka، وفي قرية Naumovka ألقى العدو قذيفتين من طائرة بدون طيار"، لاتفا إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار في أي من مستوطنات المنطقة.

وبحسب جلادكوف، قصفت القوات الأوكرانية قرية بوجون جورودوك بقذائف الهاون، حيث سقطت قذيفتان على المستوطنة، وكذلك قرية كوكوييفكا في منطقة فالويسكي الحضرية، حيث سقطت 4 قذائف مدفعية هناك. 

وأضاف: "سقطت قذيفتا هاون للعدو على قرية نوفوبتروفكا، كما تم إسقاط طائرة بدون طيار عبوة ناسفة على قرية فيريجوفكا، كما أطلق الأوكرانيون 13 قذيفة على قرية بابكا، مما ألحق أضرارًا بثلاثة منازل خاصة وخطوط كهرباء".

وتابع: "في منطقة شبيكينسكي الحضرية، تعرضت قرية شامينو لقصف مدفعي، حيث سقطت 8 قذائف على المستوطنة، ونتيجة للقصف أصيب 5 أشخاص، جميعهم أصيبوا بشظايا، وتم نقل الرجال إلى مستشفى المدينة". 

وأضاف جلادكوف أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون على مستوطنة لينينسكي، و4 قذائف على قرية نوفايا تافولجانكا و8 قذائف هاون على قرية تيريزوفكا و3 قذائف هاون على قرية ماريينو و7 قذائف مدفعية على حاجز شيبيكينو الدولي للسيارات. 

بـ 28 طائرة مسيرة.. القوات الروسية تتصدي لهجوم أوكراني خطير على القرم

قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية في قطاع كوبيانسك

القوات الأوكرانية بيلجورود حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف طائرة بدون طيار أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

المتهم بحرق المصحف في السويد: الشرطة سحبت الحماية عني ومهدد بالقتل

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

موضوعات متعلقة

بـ 28 طائرة مسيرة.. القوات الروسية تتصدي لهجوم أوكراني خطير على القرم

قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية في قطاع كوبيانسك

مرتزقة أجانب.. القوات الروسية تشن هجوما عنيفا على الجيش الأوكراني في كراماتورسك

القوات الروسية تصد 17 هجوما وتحيد 315 جنديا على محور دونيتسك

في زابوروجيا.. القوات الروسية تحبط محاولة هجوم خطيرة للجيش الأوكراني

مقتل 70 جنديا.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا في كراسني ليمان

مفاجأة.. وزارة الدفاع الروسية تكشف أعداد المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية

ترشيحاتنا

روسيا: أنباء محادثاتنا مع واشنطن وهمية

الكيلو بـ12.60 جنيه| انفراجة كبيرة في سوق السكر والأسعار انخفضت.. فما السبب؟

استمرار تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

مدبولى عن انقطاع الكهرباء : نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية

ذروة الصيف.. درجات الحرارة في السعودية تصل إلى 50 ببعض المناطق

سبب انتشارها وأعراضها وطرق الوقاية منها.. التفاصيل الكاملة لـ مرض"حمى الضنك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد

بعد انتشارها في قنا.. أسباب وأعراض حمى الضنك وطرق الوقاية منها   

قد يقترضون.. تكاليف الطلاق تمنع المتزوجين في بريطانيا من الانفصال السريع

لهذا السبب.. ملياردير يرفع سيارته إلى الطابق 44 في الصين..فيديو

فيديو

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ