اختل توازنها.. سقوط فتاة من الرابع غرب الجيزة

لقيت فتاة مصرعها في الجيزة، جراء سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

سقوط فتاة من الرابع في بولاق الدكرور

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط فتاة من إرتفاع بأحد العقارات بمنطقة فيصل بدائرة قسم بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وتبين من الانتقال والفحص، والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة في العقد الثاني من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبها سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الفتاة أختل توازنها فسقطت من الطابق الرابع بمنزلها في الشارع، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.