عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختل توازنها.. سقوط فتاة من الرابع غرب الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

لقيت فتاة مصرعها في الجيزة، جراء سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب فى الجيزة

بعتت له صورتها بملابس مثيرة.. حنان تطلب الخلع بسبب خطيبة زوجها السابقة

سقوط فتاة من الرابع في بولاق الدكرور

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط فتاة من إرتفاع بأحد العقارات بمنطقة فيصل بدائرة قسم بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وتبين من الانتقال والفحص، والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة في العقد الثاني من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبها سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الفتاة أختل توازنها فسقطت من الطابق الرابع بمنزلها في الشارع، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث فتاة بولاق الدكرور بولاق الدكرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

فيليب موريس مصر تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر ولفائف التبغ المسخن

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

موضوعات متعلقة

التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب فى الجيزة

إصابة سائق وتباع في انقلاب شاحنة محملة بالسولار على الطريق الأوسطي

التحريات.. اختلال عجلة القيادة وراء إنقلاب أتوبيس جنوب الجيزة

17 أكتوبر محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بالهرم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

انقلاب أتوبيس بـ 26 راكبًا على صحراوي أطفيح .. وتحرّك أمني عاجل

مفاجأة في أزمة مطرب المهرجانات وزوجته.. حسن شاكوش يطلق ريم صارق غيابيا

مكنش قصدي أموته.. المشدد 6 سنوات للمتهم بإنهاء حياة ابنه في الجيزة

ترشيحاتنا

روسيا تعلن سيطرتها على عدة محاور في خاركوف

قرارات لجنة المسابقات| إيقاف لاعب الزمالك.. وعقوبة على 378 مشجعا من الإسماعيلي

غسل 20 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات لمستريح عقارات في القاهرة

على خطى طب أسيوط..نتيجة كارثية لطلاب الفرقة الأولى بطب قنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية

الوزراء يوافق على إنشاء 3 جامعات.. سفنكس الخاصة وبنها الأهلية والجامعة الوطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

فيديو

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ