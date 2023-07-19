محافظ أسيوط يفتتح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى المبرة للتأمين الصحي

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأربعاء، وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة أسيوط التي تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة ومراكزها وقراها والمحافظات المجاورة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للتيسير على المرضى والمنتفعين من خلال توفير كل الخدمات وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة وضمن خطة الدولة لتحسين كفاءة المستشفيات وتطويرها للنهوض بالقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

و رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور أيمن منصور مدير فرع هيئة التأمين الصحي لوسط الصعيد والدكتور محمد محمود مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط مكونات وأقسام الوحدة التي تشتمل على عدد 6 أسرة بكافة مشتملاتها من الأجهزة التي تمثل إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحي بالصعيد خاصة في ظل زيادة الطلب على تلك الخدمة واستمع لشرح توضيحي حول مكونات الوحدة وآليات العمل بها كما اطمأن على الأطفال داخل الوحدة ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي إلي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية تواجد وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي استمرارًا لجهود تحسين مستوى الخدمات الطبية الحيوية التي تقدم للمواطنين بشكل يومي وأساسي لافتا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة مع مسئولين بمديرية الصحة والتأمين الصحي من أجل التعرف على الاحتياجات الطبية ومحاولة توفيرها.

وأكد أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.



واختتم اللواء عصام سعد زيارته لمستشفى المبرة للتأمين الصحي بتفقد العديد من الأقسام للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وسير العمل بها والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى وذلك في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات.

كما التقى المحافظ بعض المواطنين المترددين على المستشفى واستمع منهم إلى الخدمات الطبية المقدمة لهم والتي تلبي احتياجاتهم في كافة التخصصات.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد أن وحدة الرعاية المركز للأطفال تم توفيرها من خلال المشاركة الاجتماعية وتضم 6 أسرة بمشتملاتها وتساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للاطفال تحت إشراف الدكتور محمد محمود مدير المستشفى وذلك ضمن خطة التطوير لكافة الوحدات التابعة لمنظومة التأمين الصحي مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لقطاع التأمين الصحي والنهوض به لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.

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