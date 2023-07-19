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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ دراسات بيئية: الموجة الحارة الحالية نتيجة التغيرات المناخية

البيئة
البيئة

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن الموجات الحارة التي نشهدها حاليا تأتي نتيجة تداعيات التغيرات المناخية على كل الدول، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي أصابت الكرة الأرضية، مشيرا إلى أنه منذ أشهر قليلة زادت درجة الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية، ونحن على أعتاب تسجيل 1.5 درجة مئوية.

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أضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاحتباس الحراري حقيقة لا شك فيها، وأمر محسوم نشهد تداعياته على كل دول العالم، وهذا مناخ وليس طقسا، موضحا: «لو كان ما نشهد طقسا، كان يتم رصد ارتفاعات درجات الحرارة في بعض مناطق العالم فقط دون غيرها»، مؤكدا معاناة كل دول العالم من ارتفاعات درجات الحرارة بلا استثناء سواء في أوروبا أو أمريكا أو المنطقة العربية.

أشار الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إلى أن درجة الحرارة في بريطانيا وصلت إلى 48 درجة مئوية، وبعض مناطق أمريكا في الجنوب الغربي مثل كاليفورنيا ستتجاوز 50 درجة مئوية، وهذا يؤكد بالفعل أن غازات الاحتباس الحراري ما زالت قائمة رغم كل الجهود المبذولة في هذا الصدد، موضحا أن غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون هما المسببان الأساسيان في ظاهرة الاحتباس الحراري.

البيئة الموجات الحارة التغييرات المناخية الاحتباس الحراري اخبار التوك شو

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