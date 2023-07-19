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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب 200 ألف جنيه إسترليني.. فريق مصارعة شهير يتعرض للنقد على eBay|فما القصة؟

فريق مصارعة شهير
فريق مصارعة شهير يتعرض للنقد على موقع eBay

تعرض فريق المصارعة Demolition الأسطوري الذي حصد ثلاث بطولات خلال مسيرتهم التي استمرت لأربعة سنوات مع اتحاد المصارعة العالمي WWE، للنقد الشديد على موقع eBay، بسبب عرضهم مجسمات شبيهة بهم مرتديه ملابسهم السوداء الشهيرة مع أقنعة الوجه الخاصة بهم، على موقع المزاد عبر الإنترنت بسعر مرتفع بشكل لا يصدق يبلغ 204,194 دولار، أي حوالي 200 ألف جنيه إسترليني – بدون حتى التوقيع عليهم بأسمائهم.  

.فريق مصارعة شهير يتعرض للنقد على موقع eBay


وقال موقع “ديلي ستار” "إن هذا العنصر  يعتبر أغلى عنصر مرتبط بـ WWE على الموقع، لكن السعر يكون محيرًا أكثر عندما تنظر حولك بحثًا عن لاعبين آخرين للمصارعة يبيعون متعلقاتهم، وتجدهم يسعرونها بحوالي 1% من السعر المذكور أي بسعر 200 جنيه إسترليني فقط".  

كما أكد الموقع أن هناك نموذجا مختلفا من متعلقات هذا الفريق موقع عليها بأسمائهم ومتاحة للشراء بمكان آخر مقابل 300 جنيه إسترليني فقط.

 فريق لامع 

فريق Demolition هو فريق مصارعة أمريكي محترف اشتهر خلال أواخر الثمانينات وأوائل السبعينات في اتحاد المصارعة العالمي WWE يتكون من راندي كولي وبيل ايدي. 

كما أنهم تركوا WWE بعد أربعة أعوام من التعاقد معهم، وكان ذلك عام 1991.

فريق المصارعة Demolition WWE مجسمات جنيه إسترليني ebay

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