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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أرسل رئيس مجلس الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الخاص تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي  بمناسبة العام الهجري الجديد.
 

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد، وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى: "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير".

 

كما هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، وقالت السيدة انتصار السيسي -في تدوينة "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي".

رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة العام الهجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي

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