عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجة الارتفاعات بأسواق السلع ستدفع الذهب للصعود مجددا

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت  أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، في ظل تراجع محدود للأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن شهدت أمس موجة من الارتفاعات وتجاوزت مستوى 1983 دولارًا، مدعومة بتراجع الدولار لأدنى مستوياته منذ أكثر من عام. 

ويأتي ذلك بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تحفز الفيدرالي الأمريكي على إنهاء دور التشديد النقدي، حيث جاءت البيانات سلبية مما يعزز من التوقعات بتعرض الاقتصاد لحالة من الركود.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو دولارين، لتسجل مستوى 1974 دولارًا.

هبوط سريع في سعر الذهب عالميا.. وهذه قيمته في مصر الآن

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1852 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1440 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17280 جنيهًا.  
وأوضح “إمبابي”، أن أسعار الذهب أصبحت منفصلة عن السعر العالمي، حيث ترتفع الأسعار بالبورصة العالمية، وتتراجع بالأسواق المحلية، أو تشهد نوعًا من الثبات.
وتوقع أن تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية موجة كبيرة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك على الرغم من التراجع النسبي في سعر الدولار بالسوق الموازي، لكنها ستكون مدعومة بموجة الارتفاعات الأخيرة في أسواق السلع والسيارات، ما يدفع الذهب للصعود معها لمستويات جديدة.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا،  ولامس مستوى 2170 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2165 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 21  دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1956 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1961 دولارًا، ولامست مستوى 1983 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1977 دولارًا.

أسعار الذهب عيار 21 مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب في البورصات العالمية سعر عيا 24 الويم سعر عيار 18 اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

الحقوا اشتروا|تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

صراخ ورعب.. حكاية أسماك القرش الزرقاء بشاطئ هذه الدولة

بسبب أندية القمة والمنتخب| المؤجلات تعرقل انطلاقة دوري الموسم الجديد.. والرابطة في ورطة

تحت 200 ألف جنيه.. سيارات دفع رباعي للبيع| صور

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

الإنذار الأحمر.. تحذيرات بالغة من ارتفاع درجات الحرارة في العالم|شاهد

بعد 500 يوم .. سمير فرج : الحرب الروسية الأوكرانية تزداد تعقيدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ