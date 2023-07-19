ورطة واشنطن الكبيرة.. ماذا ستفعل كوريا الشمالية مع الجندي الأمريكي الهارب ؟

التزمت كوريا الشمالية الصمت اليوم الأربعاء بشأن احتجاز جندي أمريكي، هرب عبر حدود الكوريتين شديدة التحصين، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكي.



قال بعض المراقبين إن من غير المرجح أن تعيد كوريا الشمالية الجندي، في أي وقت قريب وسط تصاعد التوترات بينها وبين أمريكا.

هرب الجندي الأمريكي، ترافيس كينج، إلى كوريا الشمالية أثناء قيامه بجولة في المنطقة المنزوعة السلاح يوم أمس الثلاثاء.

أطلق سراح كينج ، من سجن كوري جنوبي في وقت سابق من هذا الشهر ، بسبب خرقه القوانين.

وقبل هروبه، كان معرضًا للعقاب والسجن في الولايات المتحدة.

يعد كينج، أول أمريكي معروف محتجز في كوريا الشمالية منذ ما يقرب من خمس سنوات.

أدى كل اعتقال على مدار هذه السنوات، إلى إثارة جدال دبلوماسي معقد.

أجرت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء تجارب على صاروخين باليستيين في البحر ،في احتجاج منها على إرسال أمريكا لغواصة نووية إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عقود.

قال ياج مو جين، رئيس مركز دراسات كوريا الشمالية في كوريا الجنوبية : "من المحتمل أن تستخدم كوريا الشمالية الجندي لأغراض دعائية على المدى القصير، ثم كورقة مساومة على المدى المتوسط ​إلى الطويل".

كان كينج، البالغ من العمر 23 عامًا ، جنديًا بالفرقة المدرعة الأولى، وسجن قرابة شهرين في سجن كوري جنوبي بتهمة الاعتداء على آخرين.

تم إطلاق سراحه في 10 يوليو وكان من المفترض أن يغادر يوم الاثنين إلى فورت بليس في تكساس بأمريكا، وذلك لإكمال عقابه، بخصوص سوء انضباطه العسكري، تمهيدًا لتسريحه من الخدمة.

تم اصطحابه إلى منطفة، الجمارك لكنه غادر المطار قبل ركوب طائرته هاربًا من مراقبيه.

لكن عددا من المسؤولين الأمريكيين ، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر ، قدموا تفاصيل إضافية.

في فبراير ، فرضت المحكمة عليه غرامة قدرها 5 ملايين وون (3950 دولارًا أمريكيًا) بعد إدانته بالاعتداء على شخص مجهول وإتلاف سيارة للشرطة في سيول في أكتوبر الماضي.

وقال الحكم إن كينج اتُهم أيضًا بضرب رجل يبلغ من العمر 23 عامًا في ملهى ليلي في سيول ، على الرغم من أن المحكمة رفضت هذه التهمة لأن الضحية لم تكن تريد معاقبة كينج.