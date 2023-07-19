رسالة عزاء من السعودية الي الحزائر||تفاصيل

أرسل سفير السعودية لدى الجزائر عبد الله البصري، رسالة عزاء إلى أسر ضحايا الحادث الأليم للذي وقع صباح اليوم وراح ضحيته عشرات القتل والمصابين ، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته.

وشهدت الجزائر اليوم حادث تصادم ضخم راح ضحيته ما لا يقل عن 34 شخصًا وأُصيب 12 آخرون بجروح.

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية ، في وقت سابق عن حادث اصطدام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة صغيرة قرب تمنراست في أقصى جنوبي الجزائر .

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية ، أن الحادث الذي تلاه حريق، وقع قرابة الساعة الرابعة فجرا (3.00 تغ)، عندما اصطدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة بين أدرار وتمنراست بشاحنة صغيرة.

ونوهت إلى أن الحافلة كانت تقل مسافرين بين تمنراست البالغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف نسمة وتضم مطارا، وأدرار التي يسكنها ألفَا نسمةٍ، في الصحراء الجزائرية.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن غالبية الضحايا قضوا في الحريق وقد نشرت لقطات تُظهر النيران مشتعلة في الحافلة فيما يشاهد رجل الحريق الهائل عاجزًا عن فعل أي شيء.