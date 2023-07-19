قائد فاغنر: ما يحدث في أوكرانيا عار.. وسنساعد بيلاروسيا لتكون أقوى جيش بالعالم

قال قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، اليوم الأربعاء، إن ما يحدث على الجبهة في أوكرانيا عار ولا يجب أن نشارك فيه.

وأكد بريغوجين، أن مقاتليه سيبقون في بيلاروسيا لبعض الوقت.

وأضاف: “سنجعل جيش بيلاروسيا ثاني أفضل جيش في العالم، وسنقاتل من أجلهم إذا لزم الأمر”.

وقد تمردت قوات فاغنر بأوامر من قائدها يفغيني بريغوجين ضد الدولة الروسية في يونيو، حيث بدأ التمرد بعد اتهام بريغوجين الجيش الروسي بقصف مواقع مجموعته في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل الآلاف من رجاله.

وانتقل مقاتلو فاغنر إلى روسيا وسيطروا على مدينتي روستوف وفورونيج وزحفوا نحو موسكو.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحق التمرد واتهم بريغوجين بالخيانة.

وانتهى التمرد باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، والذي أعطى بريغوجين ضمانات أمنية وسمح له بالانتقال إلى بيلاروسيا.