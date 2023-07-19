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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإنتهاء من مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك

معابد الكرنك
معابد الكرنك

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تطوير المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية وتحسين التجربة السياحية للزائرين من المصريين والسائحين، أنهى المجلس الأعلى للآثار مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر.

 تبليط أرضيات المتحف بمعابد الكرنك 

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المشروع تضمن تبليط أرضيات المتحف ببلاطات من الحجر الرملي تتماشي وطبيعة المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تزويد المتحف بعدد من اللافتات الإرشادية والمعلوماتية حول المتحف وما يضمه من آثار، ووضع مقاعد خشبية لاستراحة الزائرين وكذلك تزويد الموقع بسلات للقمامة، فضلا عن مجموعة من القطع الأثرية التي يتم عرضها لأول مرة، مشيرا إلى أنه تم كذلك إتاحة مسار زيارة للسياحة الميسرة من ذوي الهمم لتسهيل زيارتهم للمتحف.

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وأضاف أن هذا مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك ، جاء بهدف تحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين وجعل الزيارة أكثر سهولة ويسرًا وتميزًا، ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

ومن جانبه قال د. فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا أنه تم تزويد المتحف المفتوح بمعابد الكرنك بعدد من القطع الأثرية تعرض لأول مرة من بينها قطع للملك أخناتون وغيرها  تخص الملك شاباكا من الأسره 25، وأخري من العصر المتأخر.

وأضاف أنه تم تجهيز مكان بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك  لاستقبال طلاب المراحل الدراسية المختلفة حيث تقوم إدارة الوعي الأثري بتعريفهم بالحضارة المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة الوعي الأثري لديهم وخلق جيل جديد يعي قيمة حضارته وآثاره.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع جاء بتمويل ذاتي من المجلس الأعلى للآثار، واستغرق العمل به نحو شهرين.
 

معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
معابد الكرنك
الكرنك السياحة والاثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الحضارة المصرية معابد الكرنك الاستراتيجية الوطنية للسياحة المجلس الاعلى للاثار المتحف المفتوح بمعابد الكرنك

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