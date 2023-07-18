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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضرر عشرات المواقع الأثرية في كوريا الجنوبية بسبب الأمطار الغزيرة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

 

قالت إدارة التراث الثقافي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الأمطار الغزيرة أضرت بعشرات مواقع التراث الثقافي والأثري في البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الإدارة إن 41 موقعا على الأقل ، معظمها في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد ، تعرضت لأضرار بما في ذلك انهيار الجدران وتساقط الأسقف وتكسر أغصان الأشجار المعمرة.

في مقاطعة كيونج سانج الشمالية ، دمرت الأمطار الغزيرة أراضي معبد  بوسوكسا البوذي ، وفي مقاطعة جولا الجنوبية ،  أبلغ معبد سونام عن انهيار بلاط السقف وانهيار الجدران.
يعد المعبدان من بين سبعة أديرة جبلية بوذية تعرف باسم  سانسا ، مسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

في مقاطعة جنوب تشونجتشونج، أبلغت مناطق بيكجي التاريخية - وهي مجموعة من المعالم الأثرية المدرجة في قائمة اليونسكو وتقع في مدن جونججو وبويو وإيكسان - عن أضرار. 
غمرت المياه قلعة جونج سانسيونج  وانهار جزء من الجدار بعد هطول أمطار غزيرة ، وفقا لما ذكرته الإدارة. 
كما أبلغت مقابر بويو الملكية - المقابر القديمة لسلالة بيكجي من القرن السادس - عن فقدان الأجزاء السطحية لها.

وأضافت أن "الوكالة تشجع الحكومات المحلية على اتخاذ تدابير مضادة فورية والتخطيط لتوفير أعمال التعافي والوقاية في حالات الطوارئ في المواقع". 
حتى يوم الثلاثاء ، توفي ما لا يقل عن 41 شخصًا ولا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين نتيجة للأمطار الغزيرة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ، وفقًا لوزارة الداخلية.

 

 

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